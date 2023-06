"Imigração Capacita" oferece treinamento de atendimento aos migrantes

Com o “Imigração Capacita”, técnicos e integrantes de organizações da sociedade civil contarão com capacitação sobre o preenchimento dos formulários de regularização migratória e atendimento aos migrantes. A ação é realizada pela Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (Sead) nesta terça-feira (6), às 8h via Escolagov.

O evento será conduzido pelo Centro de Atendimento em Direitos Humanos (CADH), vinculado a Sead, em parceria com a Delegacia de Polícia de Imigração (Delemig).

A necessidade da capacitação se deve à grande demanda e dúvidas referentes ao preenchimento do formulário de regularização migratória, tratando-se de um dos instrumentos principais do acesso aos direitos humanos desse segmento, enfatiza o CADH.

Técnicos da Capital e de municípios como Aquidauana, Bodoquena, Bandeirantes, Nova Andradina, Porto Murtinho, Itaquirai, Bonito e Ribas do Rio Pardo já confirmaram presença na capacitação.

Conforme dados da Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), pelo menos 89,3 milhões de pessoas em todo o mundo foram forçadas a deixar suas casas. Entre elas estão quase 27,1 milhões de refugiados, cerca de metade dos quais têm menos de 18 anos. Há também milhões de apátridas, pessoas a quem foi negada a nacionalidade e que não têm acesso a direitos básicos como educação, saúde, emprego e liberdade de movimento.

