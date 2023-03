Implementações tecnológicas elevam rentabilidade do agronegócio

Nesta edição o CBN Agro, estreou a coluna “Olho do Dono”, que mostra a experiência do Grupo Guarujá na busca de rentabilidade e elevação das margens do produtor rural, através da tecnologia como a ferramenta de diferencial competitivo.

Acompanhe a entrevista concedida por Luiz Antônio Venturi, diretor executivo do Grupo Guarujá e Thiago Duque, gerente de confinamento.