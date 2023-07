Imprensa nacional divulga ranking dos municípios mais ricos do agronegócio brasileiro

Em recente levantamento, efetuado pelo MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Maracaju confirmou seu destaque, ocupando a 8º posição como município mais rico do agro brasileiro.



A análise foi feita com base nos números da produção agrícola municipal do ano de 2020, levando em contas duas variáveis: valor da produção de lavouras e o produto interno bruto da cidade.



Entre a produção das cidades mais ricas levantadas, totalizando 100 município, são principais culturas a soja, algodão e milho e de acordo com a análise do MAPA, deve-se aos elevados níveis de tecnologia e produtividade.



RANKING



Maracaju conta com o valor da produção em mil reais de 3.371.322 (2020) e PIB (2019) 2.548.145, ficando atrás apenas de Sorriso (MT) com 5.348.140 (Valor da Produção) e 6.233.675 (PIB) que está em primeiro lugar, São Desidério (BA) com 4.602.312 (Valor da Produção) e 2.596.440 (PIB) que está em segundo lugar, Sapezal (MT) com 4.282.825 (Valor da Produção) e 2.590.000 (PIB) que está em terceiro lugar, Campo Novo do Parecis (MT) com 3.790.603 (Valor da Produção) e 3.400.993 (PIB) que está em quarto lugar, Formosa do Rio Preto (BA) com 3.740.081 (Valor da Produção) e 1.852.276 (PIB) que está em quinto lugar, Nova Ubiratã (MT) com 3.472.259 (Valor da Produção) e 1.297.466 (PIB) que está em sexto lugar e Cristalina (GO) com 3.442.840 (Valor da Produção) e 3.130.092 (PIB) que está em sétimo lugar.



MUNICÍPIOS SUL-MATO-GROSSENSES



Considerando apenas o Mato Grosso do Sul, Maracaju ocupa a primeira posição, seguido de Ponta Porã, Sidrolândia, Dourados e Rio Brilhante.



*Com informações da Revista Exame