Imprudência pode ter sido a causa do acidente que deixou seis feridos na Capital

Dois veículos de passeio bateram de frente no início da tarde desta quinta-feira (28), no km 496 da BR-163, saída de Campo Grande para Cuiabá. Seis pessoas ficaram feridas.

O motorista, de 47 anos, que seguia de Campo Grande para Camapuã, perdeu o controle do veículo - modelo Sandero - rodou na pista, invadiu a via contrária e atingiu frontalmente outro carro, que viajava com cinco pessoas de uma mesma família, quatro adultos e uma criança - avô (condutor), avó (passageira), pai, mãe e criança (banco de trás). Apenas a idade do motorista foi informada, 58 anos.

O automóvel atingido, modelo Creta, seguia de Cuiabá (MT) para Santa Catarina. De acordo com a concessionária CCR-MS Via, que administra a BR-163, das seis pessoas socorridas pelo Corpo de Bombeiros, três estavam com ferimentos leves e outras três em estado moderado de saúde.

Dois agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) atenderam a ocorrência. Segundo o PRF Rafael Mecenas, nenhum dos condutores apresentava sinais de embriaguez. Ele acredita que o condutor do Sandero pode ter perdido a direção do veículo ao tentar uma ultrapassagem em trecho de faixa contínua.

“Pela marca do pneu na pista, aqui é uma subida. Pode ser que ele tenha tentado uma ultrapassagem e perdeu o controle do veículo”, analisa o policial.