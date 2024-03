Imunização contra a dengue impõe novos critérios para doação de sangue

Diante do aumento de casos e da vacinação contra a doença, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o Ministério da Saúde emitiram uma nota técnica, nessa quarta-feira (06) orientando a população e os centros de captação de sangue em todo o país.

Pessoas que tiveram dengue ou que tomaram a vacina contra a doença devem aguardar prazos específicos para poder doar sangue.

Em entrevista ao Jornal CBN CG, a coordenadora da Rede Hemosul em Mato Grosso do Sul, Marina Torres - que assumiu a função a cerca de 30 dias - explicou que a principal atualização desta nota técnica diz respeito à vacinação contra a dengue.

“Entre os critérios que impedem a doação está a imunização recente para a dengue. Então, hoje pessoas que tomaram a vacina contra a dengue devem aguardar 30 dias após a vacinação para poder doar sangue”.

Em relação às informações clínicas, sobre doenças e situações impeditivas, antes de doar a pessoa responde um questionário sobre suas condições de saúde.

“Quando o doador nos procura, antes de doar ele responde um questionário. Lá, a pessoa vai informar quais as condições de saúde, por isso é muito importante ser o mais fiel possível à verdade. Além disso, antes do sangue ser entregue para a doação também fazemos testes e análise para garantir a qualidade do sangue”.

Para reforçar este trabalho de análise, desde o ano de 2011, a Rede Hemosul MS incorporou a tecnologia do NAT, produzido por Bio-Manguinhos/Fiocruz e disponibilizado pelo Ministério da Saúde, na testagem de todas as bolsas de sangue doadas, o que reduz uma possível contaminação transfusional aos pacientes que dependem da doação de sangue.

“A tecnologia permite a testagem molecular para o vírus do HIV/Aids, hepatite B e hepatite C, também analisar a presença do parasita causador da Malária. Com a tecnologia é possível detectar agentes patogênicos transmissíveis por transfusão sanguínea em períodos menores do que testes convencionais. Isso proporciona mais segurança para todo o processo”.

A coordenadora falou ainda sobre a nova unidade do Hemosul em Dourados e os próximos passos da gestão.

Restrições:

Pessoas que tiveram dengue ou tomaram a vacina recentemente não podem doar sangue por um período determinado de tempo, conforme os seguintes critérios:

- pessoas que tiveram dengue comum devem aguardar 30 dias após a recuperação completa;

- pessoas que tiveram dengue grave devem aguardar 180 dias após a recuperação completa;

- pessoas que tiveram contato sexual com pessoas que tiveram dengue nos últimos 30 dias deverão aguardar 30 dias após o último contato sexual;

- pessoas que tomaram a vacina contra a dengue devem aguardar 30 dias após a vacinação.

Em relação a nota técnica, a Anvisa pede ainda que os serviços de hemoterapia orientem os doadores caso confirmem diagnóstico por dengue logo após a doação de sangue.

“O doador deve informar ao serviço caso tenha resultado confirmado de dengue ou apresente sintomas como febre ou diarréia até 14 dias após a doação [...] A informação é necessária para que os serviços possam resgatar eventuais hemocomponentes em estoque e/ou acompanhar os pacientes, receptores do material".

Acompanhe a entrevista completa.