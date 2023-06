Índice de Confiança do Consumidor em junho é o melhor em quatro anos

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC), do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV IBRE), registrou alta de 4,1 pontos neste mês de junho. Esta é a primeira vez, desde o início da pandemia em 2020, que o índice superou a casa dos 90 pontos. O resultado, de 92,3 pontos, é o maior nível desde fevereiro de 2019, quando o índice estava em 94,5 pontos.

Segundo economista Hudson Garcia, colunista, apesar da sensação de pessimismo com o atual cenário econômico, para o próximo semestre o clima deve ser melhor.

“Para o segundo semestre a gente tem uma indicação principalmente no varejo, que vai ser um varejo melhor, que vai ter um consumo maior das famílias e em consequência isso afeta a economia. Logo, vai trazer a necessidade de muito mais empregos e renda. No geral, a gente observa um primeiro semestre ainda com pessimismo, mas já para um segundo semestre a gente vai ficar muito mais otimista”.