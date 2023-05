Índice de confiança do empresário do comércio registra leve redução, aponta pesquisa

O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC) apresentou uma leve redução no mês de maio na Capital sul-mato-grossense, de acordo com a pesquisa divulgada nesta semana pela Confederação Nacional do Comércio (CNC).

O índice atingiu 119,0 pontos, enquanto no mesmo período do ano anterior registrava 141,8 pontos. No mês de abril deste ano, o índice também foi ligeiramente superior, com 119,9 pontos.

Segundo os economistas do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio MS, o ICEC é um indicador relevante para compreender as perspectivas dos empresários, que foram impactados pela situação do varejo nacional, sendo necessária uma postura mais cautelosa.

Os dados da pesquisa revelam que, para 38,2% dos empresários entrevistados, a condição atual da empresa melhorou um pouco, enquanto 28,4% afirmaram que as condições pioraram na mesma medida. Em relação à expectativa para a economia brasileira, 27% acreditam que houve uma leve melhora, mas 32,8% afirmaram que "pioraram um pouco" e 33% declararam que "pioraram muito".

Apesar disso, as expectativas para o futuro são positivas, uma vez que 72,6% dos empresários acreditam que a economia vai melhorar e 78,5% planejam contratar mão de obra nos próximos meses.

O setor agora espera que o Dia dos Namorados injete R$371,21 milhões na economia do Estado, por meio de presentes e comemorações, um montante 56% maior do que o registrado no ano passado.

"É importante observar o que o consumidor busca, suas necessidades e demandas. O empresário precisa ser bastante estratégico em seu planejamento e, assim, buscar maior assertividade nos negócios", destaca a representante do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio MS, Regiane Dedé de Oliveira.

A pesquisa do ICEC oferece um panorama da confiança dos empresários do comércio e suas percepções sobre o cenário econômico, sendo um instrumento importante para orientar estratégias e tomadas de decisão no setor.

*Com informações da Fecomércio