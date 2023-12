Índice de empregabilidade em MS permanece elevado pelo 11° mês consecutivo

Neste ano de 2023, o número de empregados formais em Mato Grosso do Sul chegou a 633.331, de acordo com os últimos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, nessa quinta-feira (28).



A tabulação dos números de novembro revela que foram geradas 1.918 novas vagas de trabalho com carteira assinada no estado. O setor que mais empregou no mês passado foi o comércio (1.494), seguido dos serviços (1.073) e indústria (513). Em nível nacional o saldo de novembro também foi positivo, com 130.097 novos empregos criados.

“É natural que no final do ano nós tenhamos um crescimento do setor de Comércio. Existe aí um emprego chamado de temporário, que, normalmente, a partir de janeiro, fevereiro, essa pessoa retorna ao mercado em busca de trabalho. Com certeza vai conseguir encontrar outras ocupações em função do crescimento da economia do Estado”, avaliou o secretário Jaime Verruck, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação.

Por outro lado, dois setores apresentaram retração – construção civil (com redução de 715 postos) e agropecuária (com redução de 447) –, o que resultou no saldo de 1.918 novas vagas geradas no mês.

Um dado que chamou atenção no relatório do Caged foi a distribuição dos empregos por sexo no mês de novembro. As mulheres predominaram em nível nacional (73% do total) e em Mato Grosso do Sul, onde ocuparam 95% das vagas.



Quanto à distribuição regional, os cinco municípios que concentraram o maior número de contratações foram Campo Grande (1.391), Dourados (716), Sidrolândia (194), Rio Brilhante (133) e Naviraí (128).

Para o próximo ano, a Semadesc pretende intensificar o processo de qualificação profissional no estado, visando a demanda existente, principalmente para suprir as necessidades na área da tecnologia da informação. Nesse sentido, o secretário informou que está em elaboração na Semadesc, um novo programa, o Voucher Desenvolvedor.

A falta de mão de obra especializada para atuar na construção civil e no setor sucroenergético também são um ponto de atenção para o poder público no estado em 2024. “Temos que levantar quais são as vagas disponíveis no mercado e fazer uma qualificação direcionada, a exemplo do que já foi feito nesse ano com o projeto Voucher Caminhoneiro, já com resultados expressivos em relação ao atendimento dessa demanda”, destacou Verruck.



*Com informações da Semadesc/MS