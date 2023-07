Índices de crimes violentos caem no Estado

No primeiro semestre de 2023, Mato Grosso do Sul registrou as reduções de 21% nos crimes de roubo, 14% de crimes de homicídio doloso e uma redução superior a 66% nos números de feminicídio, de acordo com os dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

Para o secretário-Adjunto de Justiça e Segurança Pública, coronel Ary Carlos Barbosa, a redução dos crimes em números absolutos no Estado, Capital e Faixa de Fronteira demonstra o resultado da política de Segurança Pública praticada no Estado.

“É uma prática de sucesso e os frutos do bom investimento, capacitação, integração das Forças e o uso da inteligência policial para o exercício da atividade. Tivemos nos anos anteriores um grande investimento na Segurança Pública e os números aqui apresentados são os resultados desses investimentos e do uso de tais equipamentos para a consecução dos objetivos da Segurança Pública: dar à população a sensação de segurança no seu dia a dia”, avalia.

Roubos de veículos

Roubos de veículos também reduziram neste primeiro semestre. Em todo Mato Grosso do Sul foi identificada queda de 21% neste tipo de crime, sendo que Campo Grande teve redução de 8,7%, interior -34,5%; e faixa de fronteira -32,7%.

Segundo a comandante-geral em exercício da Polícia Militar, coronel Neidy Barbosa Centurião, a redução dos índices de crimes violentos é fruto das ações práticas desenvolvidas por meio do Planejamento Estratégico da Polícia Militar (PMMS) estruturado de 2023 até 2026.

“Com policiais militares devidamente capacitados, realizando o policiamento ostensivo e preventivo de qualidade e agregando valor a todas as demais áreas do Estado. A PMMS segue cumprindo a sua missão de melhor atender a população sul-mato-grossense”, destaca.

Feminicídio

Na Capital, o comparativo aponta redução de 33% nos crimes de feminicídio; -13% de roubos e -10% nos crimes de furto. Já na Faixa de Fronteira foi identificada uma redução de 21% nos crimes de homicídio doloso; - 19% de roubo e - 32% de roubo a veículos.

Considerando todo o Estado, os números apontam uma grande redução nos crimes de feminicídio (-58%), roubo (-15,8%) e homicídio doloso (-11%).

A delegada titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), Elaine Benicasa, avalia que a a diminuição de feminicídios em Mato Grosso do Sul está ligada ao aumento contínuo de registro de Boletins de Ocorrência, desde 2015, na Casa da Mulher. Ela destaca, ainda, a importância do trabalho que vem sendo desenvolvido pela rede proteção.

"Todos os órgãos e entidades que compõem essa rede de proteção à mulher trabalham no sentido de estarmos cada vez mais fortalecidas também entre nós para que possamos levar da melhor forma possível informações quanto aos direitos, aos benefícios da lei e das políticas públicas. Ações preventivas, palestras em locais de trabalho, em escolas, programa de reeducação de agressores vinculados a alguns órgãos específicos. A ligação direta do crime com relação ao registro do Boletim de Ocorrência, aliado a medida protetiva, faz o homem se sentir mais temeroso e intimidado a voltar a agredir, diminuindo o número de eventuais casos", afirma.

*Com informações do Governo do Estado