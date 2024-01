Indústria de etanol de milho recebe autorização da Agência Nacional do Petróleo

A Neomille em Maracaju, empresa subsidiária da Cerradinho Bioenergia, recebeu a autorização da Agência Nacional de Petróleo (ANP) para produzir etanol no município. Os técnicos do órgão federal realizaram vistoria na nova fábrica da empresa, no inicio de dezembro e aprovaram a estrutura e seus processos.

A autorização final saiu em (28/12), licença publicada no Diário Oficial, liberando o início de sua plena atividade de produção.

Focada na produção de etanol de milho e seus coprodutos como, a ração animal (DDGS), óleo e energia, a Neomille inicia a produção após 18 meses de obra, dentro da previsão inicial do projeto. Foram cerca de 4500 profissionais envolvidos durante a fase de construção. Com a conclusão, a expectativa é criar cerca de 200 empregos diretos e 600 indiretos, contribuindo significativamente para a economia regional.

A Cerradinho Bioenergia, detentora da empresa, investiu R$ 1,080 bilhão na construção de sua nova planta de etanol, com tecnologia de última geração, materializando mais uma etapa de seu plano de diversificação e expansão do negócio.

Renato Pretti, diretor executivo do Negócio Milho, esteve à frente da implantação da nova fábrica e enfatizou a dedicação da equipe do projeto, que não mediu esforços em colocar “em pé” tudo o que foi planejado. “Foram muitos desafios vencidos por uma equipe de excelência que nos dá muito orgulho”.

Destacou também a colaboração e agilidade nas relações com o Governo do Mato Grosso do Sul, desde o início do empreendimento, em especial a eficiência do processo de licenciamento, que permitiu que a empresa finalizasse as construções dentro do prazo planejado para iniciar suas operações. “Agora, estamos prontos e liberados para funcionar com força total, além de ansiosos para alcançar todo o potencial da nova fábrica da Neomille”, disse.

