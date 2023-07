Indústria de MS abriu 1,4 mil novas vagas de emprego em maio

A indústria de Mato Grosso do Sul gerou 1.424 novos empregos formais em maio, de acordo com o levantamento do Radar Industrial da Fiems. Esses números resultaram de 8.828 contratações e 7.404 demissões. No acumulado de janeiro a maio, foram abertas 8.810 vagas na indústria, resultado de 44.570 contratações e 35.760 demissões. Essas vagas representam 40% do total de empregos abertos no estado durante esse período.

De acordo com o economista-chefe da Fiems, Ezequiel Resende, as atividades industriais que mais contrataram em maio foram: obras de infraestrutura (+447), abate de bovinos (+207), construção de edifícios (+112), fabricação de álcool (+109), abate de aves (+79).

No acumulado de janeiro a maio, as atividades industriais que mais geraram empregos foram: obras de infraestrutura (+3.226), instalações e serviços especializados para construção (+1.310), abate de bovinos (+941), fabricação de álcool (+915), construção de edifícios (+701).

Ezequiel Resende detalhou que, até maio de 2023, o setor industrial de Mato Grosso do Sul empregava um total de 151.163 trabalhadores, representando um aumento de 6,19% em comparação com o ano anterior, quando o contingente era de 142.353 funcionários.

Assim, a atividade industrial responde por 24,4% do emprego formal em Mato Grosso do Sul, ficando atrás do setor de serviços, que emprega 236.090 trabalhadores, com uma participação equivalente a 38,2%.

Em relação aos municípios, 55 deles apresentaram saldo positivo na contratação de trabalhadores pela indústria de janeiro a maio de 2023, gerando a abertura de 9.441 vagas. Entre as cidades com saldo positivo de pelo menos 100 vagas, destacam-se Ribas do Rio Pardo (+3.232), Campo Grande (+1.728), Três Lagoas (+580), Aparecida do Taboado (+553), Corumbá (+498).