Indústria de MS projeta mais de 23 mil vagas de trabalho em nível técnico para 2023

A demanda por profissionais com formação em nível técnico é uma realidade da indústria. Em Mato Grosso do Sul, a estimativa é chegar a 23.521 vagas em 2023, conforme o levantamento do Observatório Nacional da Indústria, hub de dados do Sistema Indústria, com base no Mapa de Trabalho Industrial 2022-2025. Deste total, pelo menos 795 são referentes a primeira formação.

Nesse contexto, o Senai está com matrículas abertas em diversas áreas para atender quem precisa ingressar no mercado de trabalho e busca uma oportunidade no setor industrial ou quem precisa de aperfeiçoamento.

Os cursos técnicos têm duração média de um ano e meio, podendo chegar a dois anos, e têm como pré-requisito o aluno estar cursando ou já ter o ensino médio completo. Eles preparam o indivíduo para o exercício de uma profissão por meio de uma metodologia de ensino bastante prática e voltada para o mercado de trabalho.

No Brasil, o Mapa do Trabalho aponta para necessidade de capacitação de mais de 77 mil técnicos para atuar nas oportunidades de base industrial. As vagas nesse nível de formação contabilizarão 2,2 milhões de postos de trabalho, que representam cerca de 18,4% do total do emprego industrial no país.

Inscrições abertas

Para 2023, o Senai MS oferece 2.145 vagas, nas modalidades presencial e a distância. As turmas serão formadas em unidades de Aparecida do Taboado, Campo Grande, Corumbá, Dourados, Maracaju, Naviraí, Nova Andradina, Rio Verde, São Gabriel do Oeste, Sonora, Sidrolândia e Três Lagoas.

São 1.565 vagas presenciais para os seguintes cursos: técnico em segurança do trabalho, técnico em eletrotécnica, técnico em eletroeletrônica, técnico em manutenção automotiva, técnico em automação industrial, técnico em mecânica, técnico em modelagem, técnico em refrigeração e climatização, técnico em administração, técnico em mineração, técnico em edificações, técnico em eletromecânica, técnico em sistemas de energia renovável, técnico em móveis, técnico em recursos humanos, técnico em celulose e papel, técnico em florestas, técnico em logística, técnico em mecânica e técnico em química.

Já para modalidade a distância são oferecidas 580 vagas. Os cursos são: técnico em eletrotécnica, técnico em manutenção automotiva, técnico em automação industrial, técnico em mecânica, técnico em modelagem, técnico em refrigeração e climatização, técnico em eletromecânica, técnico em segurança do trabalho, técnico em logística, automação industrial, técnico em edificações, técnico em eletromecânica, técnico em automação, técnico em eletrotécnica e técnico em celulose e papel.

Matrículas

A educação profissional técnica de nível médio é destinada a alunos matriculados ou egressos do ensino médio, que devem comprovar a escolaridade ou vínculo com instituição de ensino, e as matrículas podem ser feitas pelo link www.meufuturoagora.com.br ou nas secretarias das unidades operacionais do Senai até 6 de fevereiro de 2023, nas modalidades presenciais, e 13 de fevereiro de 2023 nas aulas EaD. Já o início das aulas está previsto para o dia 13 de fevereiro de 2023 nas turmas presenciais e 18 de fevereiro de 2023 para os cursos a distância.

Os documentos necessários na hora da matrícula são: foto 3x4 recente, carteira de identidade ou CNH (original e cópia), CPF ou declaração da Receita Federal (original e cópia), histórico escolar do Ensino Médio ou documento comprovando que o interessado está cursando a etapa de ensino tida como requisito (original e cópia) e comprovante de residência atualizado.

Somente terá a matrícula confirmada o candidato que tiver concluído ou comprovar estar regularmente matriculado no Ensino Médio e realizar o pagamento da primeira parcela do curso no período de três dias úteis posterior a data de matrícula. O pagamento da mensalidade poderá ser efetuado no setor financeiro das unidades operacionais do Senai por meio de cartão de crédito ou débito ou em instituição bancária por meio de boleto bancário.

Serviço

Mais informações pelo 0800 7070 745 ou pelo link www.meufuturoagora.com.br

