Inédita, primeira feira de cães e gatos com necessidades especiais

Será realizada nesta sexta-feira (15), a 1ª Feira de adoção de cães e gatos adultos com necessidades especiais. A ação faz parte da iniciativa de protetores voluntários. No Jornal CBN CG, o protetor da causa animal, Bruno Nóbrega contou que atualmente existem cerca de 60 animais nesta condição em Campo Grande em abrigos.

“Apesar desta quantidade de animais, na feira serão colocados para adoção 8 cães e 4 gatos adultos. São animais que embora necessitem de mais cuidados retribuem em dobro o carinho recebido”.

Antes de levar o animal para casa o novo tutor passa primeiro por uma entrevista. A triagem tem a intenção de conhecer melhor a pessoa, o perfil de quem vai adotar, para evitar um abandono futuro.

A feira será realizada no estacionamento do Shopping Campo Grande, na entrada próxima a Riachuelo. Para adotar é necessário levar um comprovante de residência e documentos pessoais. No shopping, estarão espalhados telões com fotos e vídeos dos animais.