Inédito no Brasil, reality Duelo de Marceneiros está na fase final

Inédito, o reality Duelo de Marceneiros, promovido pelo Curso de Marcenaria do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), está na fase final; votação para escolher o melhor marceneiro do Brasil. Uma tarefa difícil e cheia de desafios para quatro profissionais sul-mato-grossenses que entraram na disputa.

Passando por provas que envolvem rapidez, criatividade e técnica, o reality está disponível no YouTube (clique aqui para acessar) em três episódios, sendo o último o que definiu Alexandre Reis e André Fries como os grandes finalistas, que encararam o desafio final de fazer um porta vinhos.

A peça de cada marceneiro está em votação, pelo Instagram oficial do Senai (clique aqui para acessar), até domingo (26), e o resultado sairá na quarta-feira (29) com a exibição do último episódio. Confira o bate-papo completo com os dois finalistas: