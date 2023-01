Inep divulga datas de inscrição e aplicação do Enem 2023

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou na segunda-feira (02) as datas de inscrição, aplicação e demais etapas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023. Também foram divulgadas as datas das principais avaliações educacionais do país.

Conforme previsto, as inscrições vão começar no dia 8 de maio e seguir até 19 do mesmo mês. A aplicação do exame será de 5 a 12 de novembro com divulgação do gabarito em 24 de novembro. Já a divulgação dos resultados está prevista para 16 de janeiro de 2024.

Para as Pessoas Privadas de Liberdades (PPL) as inscrições do exame seguirão de 9 a 27 de outubro, com aplicação das provas entre 12 e 13 de dezembro. A divulgação do gabarito será no dia 27 de dezembro e a divulgação dos resultados também em 16 de janeiro do próximo ano.

Ainda conforme divulgado pelo Inep, as datas podem sofrer alteração caso seja necessário. "Em decorrências da necessidade de ajuste das etapas inerentes à sua realização ou inviabilidade de alguma delas", publicou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outras datas, como a do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) e o Revalida, também foram divulgadas, confira:

Enade

Inscrição: 27 de junho a 31 de agosto

Data de aplicação: 26 de novembro

Resultados: 10 de setembro de 2024

Encceja regular

Inscrição: 22 de maio a 2 de junho

Data de aplicação: 27 de agosto

Resultados: 22 de dezembro

Encceja Exterior

Inscrição: 17 a 28 de julho

Data de aplicação: 22 de outubro

Resultados: 22 de dezembro

Revalida 2023/1 – 1ª etapa

Inscrição: 16 a 20 de janeiro

Data de aplicação: 5 de março

Resultados: 8 de maio

Revalida 2023/1 – 2ª etapa

Inscrição: 15 a 19 de maio

Data de aplicação: 24 e 25 de junho

Resultados: 29 de setembro

Revalida 2023/2 – 1ª etapa

Inscrição: 21 a 27 de junho

Data de aplicação: 6 de agosto

Resultados: 2 de outubro

Revalida 2023/2 – 2ª etapa

Inscrição: 9 a 13 de outubro

Data de aplicação: 2 e 3 de dezembro

Resultados: 10 de fevereiro

Confira todas as datas dos exames nacionais no site do Inep (clique aqui para acessar).