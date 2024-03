Inflação aumenta 0,81% em fevereiro na capital

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de fevereiro em Campo Grande foi de 0,81%, marcando o sétimo mês consecutivo com números positivos. Comparado com janeiro, houve um aumento em relação à variação, que foi de 0,48%. Em relação com mesmo período do ano passado, houve um aumento na variação de 0,54%. Nos últimos 12 meses, o IPCA acumula alta de 4,92%.

Os preços de sete dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados em Campo Grande tiveram alta em fevereiro. O maior impacto veio do grupo Educação, com variação de 5,76%. Outros destaques foram os grupos Transportes (0,94%), Alimentação e Bebidas (0,82%) e Despesas Pessoais (0,96%). No grupo Alimentação e Bebidas, os destaques foram as altas nos preços da cebola (16,49%), banana-d'água/nanica (11,81%), e outros itens que contribuiram para o aumento (0,80%) da alimentação em domicílio.

Grupo do IPCA para Campo Grande (Variação mensal, acumulada no ano e peso)Fonte: IBGE

Habitação e Saúde

O grupo Habitação apresentou alta de 0,15%, impulsionada pelos preços de artigos de limpeza. Já a alta do grupo Saúde e Cuidados Pessoais se mantém pelo sétimo mês consecutivo, com destaque para os preços de serviços médicos e dentários.

Transportes e Vestuário

O grupo Transportes registrou um aumento de 0,94%, com destaque para a alta nos preços da gasolina (3,66%). Por outro lado, o grupo Vestuário teve uma queda de 0,35% em fevereiro.

Educação

O grupo Educação registrou o maior aumento de preços, contribuindo com 0,25 ponto percentual para o índice. Isso se deve principalmente aos reajustes habituais no início do ano letivo.

Comunicação

O grupo Comunicação apresentou um aumento de 1,35%, influenciado principalmente pelos preços da TV por assinatura e planos de telefonia móvel.

Esses resultados refletem as condições econômicas atuais, com impacto nos custos de vida dos consumidores em Campo Grande.