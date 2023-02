Inflação para famílias com renda mais baixa fica em 0,46% em janeiro

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) registrou inflação de 0,46% em janeiro deste ano. A taxa ficou abaixo da observada em dezembro (0,69%).

O INPC apura a variação da cesta de compras para famílias com renda até cinco salários mínimos e em 12 meses, o acumulado é de 5,71%. O indicador apresentou taxas mais baixas do que as observadas pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial e que registrou taxas de 0,53% em janeiro e de 5,77% em 12 meses.

Em janeiro, os produtos alimentícios pesquisados pelo INPC tiveram inflação de 0,52%, variação menos intensa do que em dezembro (0,74%). O mesmo aconteceu com os produtos não alimentícios, cuja inflação passou de 0,67% em dezembro para 0,44% em janeiro.

*Com informações de Agência Brasil