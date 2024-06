Inflação tem puxado custo do aluguel

O colunista do Jornal CBN CG, Hudson Garcia, analisou como a inflação está corroendo o poder de compra do consumidor brasileiro. Um dos principais impactos está no reajuste do índice do aluguel. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, o Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) - registrou uma variação de 0,89% em maio, demonstrando uma aceleração em relação ao mês anterior, quando apresentou taxa de 0,31%. Acompanhe.

