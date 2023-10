Influencer "Ola Guti" em Campo Grande

O dono do canal no Youtube “Ola Guti”, o influencer Guti, que conta com mais de 300 mil seguidores, esteve na capital Morena, interagindo com a nossa cultura e conhecendo mais da nossa gastronomia.

Sobre o Guti:

“Meu nome é Tsuyoshi, também conhecido como Guti, tenho 28 anos e sou 100% japonês.

Moro em Tokyo, e há 3 anos atrás, eu me casei com uma nikkei, a Eliana (brasileira descendente de japoneses) e através dela tive a oportunidade de aprender um pouco sobre a cultura brasileira e sobre o Brasil (fui 2 vezes!). Eu sou apaixonado pelo Brasil!



Também conheci um pouco sobre a comunidade brasileira no Japão que até então eu não fazia idéia que existia. Conheci várias pessoas dessas comunidades, e eles sempre foram gentis comigo.

Porém fiquei surpreso que muitos deles vivem no Japão há muitos anos e ainda sentem dificuldade em falar e entender o Japonês.”

Obrigado Guti, seja sempre bem-vindo ao Brasil.

