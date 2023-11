"Informação não é validada pelo Serviço de Inteligência" afirma Agepen

Após a publicação na imprensa nacional sobre um possível ataque do Primeiro Comando da Capital (PCC) a servidores do sistema carcerário, a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen/MS) afirmou, nesta terça-feira (21), que nada foi confirmado.

"Não há nenhuma informação validada pelo Serviço de Inteligência", garantiu a Agepen por meio da Assessoria de Comunicação.

Mesmo assim, a Agência afirma que reforçou as orientações sobre protocolos de segurança aos policiais penais e que "os cuidados são constantes. As mesmas orientações para a segurança dos policiais penais federais são adotadas pela Agepen. Nosso Serviço de Inteligência também trabalha de forma integrada com a Inteligência da Senappen (Secretaria Nacional de Políticas Penais)", concluiu.

Em Mato Grosso do Sul o sistema carcerário conta com pouco mais de 2 mil servidores diante de uma população carcerária de 20,8 mil custodiados, conforme o último Mapa Carcerário.

