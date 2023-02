Com 20 anos de experiência em produção de coco, empresário lança novo produto na capital

Com mais de 30 anos de experiência no Agronegócio, com propriedades rurais localizadas no Espirito Santo e na Bahia, sendo 20 deles em expertise na produção do coco variedade anão, o empresário agrícola José Silvano Bizi traz agora para sua história um novo produto a Bizi Água de Coco para os Campo Grandenses e região.

A Bizi Água de Coco é guiada pelo propósito de transformar a experiência do cliente ao consumir uma água de coco integral. A saudabilidade, a inovação, a qualidade, a busca por esse comprometimento norteia o trabalho dessa empresa desde o controle nutricional, fitossanitário, o brix adequado, colheita até a entrega desse produto uma água de coco envasada por uma tecnologia, sem adição de açúcares e conservantes.

Sustentabilidade levada a sério

A fazenda Bizi tem em sua história o reflorestamento da mata da região norte do Espírito Santo, preservando e restaurando o solo, a água e o desenvolvimento da fauna e flora, com a missão de reflorestar cada vez mais áreas.

Do coco para a garrafinha

A água de coco é 100% natural, sem adição de açúcar e conservantes. A preocupação dos diretores é primordialmente com a saúde do consumidor, prezando pela garantia dos ingredientes utilizados e transparência dos processos de extração e envasamento.

Nada além de água de coco

A Bizi Água de Coco busca proporcionar uma expêriencia de consumir água de coco integral

O consumidor pode escolher entre as garrafas de 300ml e 1L. Bizi combina com passeio em família, prática de esportes, festas e reuniões. Com o processo de alta tecnologia de envase é possível ter água de coco refrigerada com um prazo de validade de até 90 dias (consultar na embalagem) fechada na sua geladeira ou freezer do seu comércio. Encontre nos principais pontos de venda da cidade:

Arena Carandá, Big Festas, Caçula Mercado, Convex Beer, Divisão Conveniência, Empório Equilíbrio, Euclides Conveniência, Gaucho Gastão, Itanhangá Beer, Léo Sucos (Escola Guga Campo Grande), M&S Hortifruti, Maximus Casa de Carne e Conveniência, Mercado Kazuo, Misturas do Brasil, Natural DuAdauton, Padaria Salomão, Pão&Tal, Pé de Vitamina, Supermercado Guaicurus, Supermercado Arapongas, além disso você também pode pedir no Ifood.

Bizi chegou para matar a sua sede de vendas

Tenha a Bizi água de coco em seu comércio e ofereça você também a novidade que todos estavam esperando. O Centro de Distribuição local garante o fornecimento o ano inteiro. Para saber mais sobre a marca e entrar em contato você pode entrar em contato via WhatsApp pelo número 67 99873-1678.

Siga a Bizi nas redes sociais: Instagram @biziaguadecoco