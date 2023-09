Iniciada construção da ponte de concreto sobre o Córrego Pombinho, em Três Lagoas

Com um investimento de R$ 1,5 milhão, o Governo do Estado deu início à construção da tão esperada ponte de concreto sobre o Córrego Pombinho, localizada em Três Lagoas. A expectativa é que a obra seja concluída até meados de novembro, desde que as condições climáticas continuem favoráveis.

A demanda por essa ponte de concreto armado sobre o Córrego Pombinho é uma antiga reivindicação da comunidade de Três Lagoas. A execução do projeto está sob responsabilidade da Agesul (Agência de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul), uma autarquia vinculada à Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística).

“Mais uma obra que nós do Governo do Estado estamos fazendo em Três Lagoas, reafirmando o compromisso do governador Eduardo Riedel em atender os pedidos das pessoas que vivem nas cidades e também no campo, melhorando a qualidade de vida de toda a população”, destaca o secretário da Seilog, Hélio Peluffo.

“É uma conquista importante para moradores do Pombinho, que no passado já sofreram com a interdição da ponte de madeira, já que os desvios aumentam a distância e dificultam inclusive a vida das crianças que necessitam do transporte escolar no dia a dia”, frisa o engenheiro da Agesul, Adriano Barreto, que fiscaliza a construção da nova travessia.

Além de ser um importante elo viário para a região, a estrutura desempenha um papel significativo como acesso ao Parque Natural Municipal do Pombo, uma área de conservação permanente e de pesquisa biológica frequentemente utilizada por cientistas e profissionais da área ambiental de Três Lagoas.

Nesse estágio inicial da construção, os trabalhos estão concentrados na instalação da infraestrutura de fundação, que proporcionará suporte para os blocos de sustentação e os pilares que sustentarão a ponte.