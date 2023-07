Iniciada obra de restauração da MS-460, a Estrada da Água Fria

Iniciaram-se as obras de restauração da Estrada da Água Fria, também conhecida como MS-460, em Maracaju. Essa rota vital para produtores rurais de diferentes portes, conectando Maracaju a Campo Grande até MS-166.

De acordo com o projeto, o trecho que começa na rotatória da MS-162 passará por restauração, melhorias na capacidade de tráfego, sinalização e segurança. O investimento total é de R$ 22,4 milhões e a obra tem previsão de conclusão em um ano, conforme informações da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos).

Essa região é uma área de destaque para o Governo do Estado, especialmente no contexto da Rota Bioceânica, cuja conclusão é aguardada. A restauração dessa estrada melhora a malha rodoviária estadual, aumenta a segurança do tráfego e facilita o escoamento da produção, contribuindo para a economia regional.