Iniciativa cultural trará bandas nacionais ao Estado

O Governo de Mato Grosso do Sul lançará o projeto MS ao Vivo, com atrações regionais e nacionais que se apresentarão gratuitamente no Parque das Nações Indígenas mensalmente, até novembro deste ano. A expectativa é que um público de 20 mil pessoas compareça já neste primeiro show, da Banda Natiruts, neste domingo (16).

Um domingo por mês, no mínimo, terá música ao vivo no Parque das Nações, por volta das 18h. No cronograma, aparecem ainda os nomes do duo Anavitória, em 13 de agosto, Rubel em 10 de setembro, Simone em 8 de outubro e o rapper Criolo, em 12 de novembro.

Por meio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc) e da Fundação de Cultura, o Governo de Mato Grosso do Sul realiza o projeto com o apoio do Sesc MS e das empresas 067 Vinhos e Coco Bambu.

A atração que dá início ao projeto, banda Natiruts, fará uma apresentação de reggae romântico, muito brasileiro, mas também com elementos latino e do blues com a canção “Ela”, que é o cartão de visitas do disco Good Vibration, trazido nesta turnê. A abertura do show fica por conta da cantora campo-grandense Karla Coronel.

Em agosto será a vez do duo Anavitória, que mistura nas músicas elementos do pop, MPB e folk, reúne na discografia quatro álbuns de estúdio, três extended plays (Eps), um filme, um documentário e diversos singles. As canções “Agora Eu Quero Ir” e “Dengo” fizeram parte da trilha sonora de novelas e são facilmente reconhecidas.

*Com informações do Governo do Estado