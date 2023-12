Iniciativa reconhece melhores trabalhos deste ano

O Agrinho 2023 concluiu as atividades do ano nesta quarta-feira (6), em cerimônia de premiação aos 132 finalistas entre professores e alunos de 21 municípios de Mato Grosso do Sul. Com o tema “Alimentar é Construir o Futuro”, o Agrinho deste ano premiou os melhores trabalhos divididos em escolas públicas e particulares.

Ao todo, foram 132 premiados em 1º, 2º e 3º lugar. A edição deste ano foi recorde de inscrições, com 572 escolas e mais de 134 mil alunos.

O aluno Daniel Ramos Artigas, do Instituto Educacional Falcão, de Aquidauana, venceu a categoria Fábula na sua primeira participação no Agrinho.

“Gostei muito do programa e de ter vencido. A gente aprendeu várias coisas sobre natureza e sociedade”, disse o aluno do 3º ano do ensino fundamental.

A vencedora da categoria Escola Agrinho entre os colégios particulares, professora Carla Feltrin, da Escola Evangélica Avivamento Bíblico, do município de Cassilândia, ressaltou a importância do programa aos alunos e também aos próprios profissionais de educação.

“Nós aprendemos muito também com o avanço do programa. Quero agradecer ao Senar/MS pela oportunidade e parabenizo a todos pelo belíssimo evento hoje. Nós somos os semeadores do conhecimento nas nossas crianças e o programa Agrinho auxilia nessa missão”.

Para o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul) , Marcelo Bertoni, a iniciativa conecta o campo e a cidade, "levando conhecimento e mostrando às crianças o que o homem do campo faz para levar o alimento até a mesa, principalmente da forma que fazemos, com sustentabilidade e qualidade, sempre preservando o meio ambiente”, disse Bertoni.

Ao fim da premiação, o presidente Marcelo Bertoni anunciou o tema do programa Agrinho 2024, que será: Semeando Educação e Colhendo Cidadania.

A cerimônia de premiação teve um momento em que todos puderam prestigiar a apresentação da Orquestra Fraternidade Sem Fronteiras, formada por 25 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, sob o comando do maestro Fábio Bernobique.

* Com informações Famasul