Iniciativas sustentáveis tornam Sesc/MS destaque na prática empresarial responsável

As empresas desempenham um papel importante na promoção da sustentabilidade. Elas podem adotar práticas empresariais responsáveis, como a redução do consumo de energia, a gestão adequada de resíduos e a implementação de cadeias de suprimentos sustentáveis. Além disso, é necessário que elas invistam em inovação e desenvolvimento de tecnologias limpas, contribuindo para a transição para uma economia de baixo carbono.

“Pensando nisso, o Sesc MS atua fortemente na sustentabilidade, pois trabalha o social, preocupando sempre com o ambiental. Todos os nossos projetos e ações são relacionados com os Objetivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS), o que corrobora para o cumprimento da agenda 2030”, destaca Kilça, gerente socioambiental do Sesc/MS.

O Sesc tem investido em energias renováveis, com a instalação de uma usina fotovoltaica com produção de mil quilowatts mês, capacidade equivalente a 1.300 casas populares. 60% do consumo de todas as unidades do Sesc no estado será suprido pela usina, contribuindo a redução da emissão de gases de efeito estufa e para preservação dos recursos naturais.

Outra iniciativa importante é a aplicação de adesivo anticolisão de pássaros nas instalações do Centro Cultural do Sesc e ainda abertura nos muros para passagem de animais.

Confira a entrevista com a gerente socioambiental do Sesc/MS, Kilça Tanaka Botelho na íntegra: