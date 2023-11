Início da pré-matrícula nas escolas estaduais de MS traz novidades para 2024

O período de pré-matrícula para escolas estaduais de Mato Grosso do Sul começou na terça-feira (7). Para o ano letivo de 2024, o estado terá novidades, como a universalização do ensino em tempo integral.

Atualmente, 166 escolas estaduais oferecem ensino em tempo integral no estado. Em 2024, esse número passará para 219, com pelo menos uma escola em cada município.

O vice-governador do estado, Barbosinha (PP), destacou que o ensino integral é uma etapa importante na formação do aluno. "Não é apenas a permanência do aluno dentro da escola, é ofertar educação de qualidade. E nesse aspecto iremos ofertar em todos os municípios essa educação de qualidade.[...] Não se corrige na universidade aquilo que não se preparou na base, e Mato Grosso do Sul que ter os seus alunos preparados para o futuro, para a vida. E isso, sem dúvida nenhuma, é o maior programa social que o estado possa ofertar, educação de qualidade para ricos, pobres, para todos", disse.

Continue Lendo...

A expectativa é que a quantidade de estudantes na Rede Estadual de Ensino aumente quase 10% em 2024, passando dos 187.032 para 205.460 alunos. E é esperado que a quantidade de alunos matriculados no ensino integral chegue à marca de 48,7 mil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Matrícula

A pré-matrícula vai até o dia 4 de janeiro. A etapa será mais longa do que nos anos anteriores, e os interessados deverão acessar o portal da matrícula e preencher os dados necessários. A pré-matrícula também pode ser feita por telefone no 0800-647-0028, ou na sede da Central de Matrículas, localizada na rua Joaquim Murtinho, 2.612, no bairro Itanhangá Park.