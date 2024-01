Inicio de 2024 com regularidade de chuvas em Maracaju: bom para a agricultura do município

Historicamente, o início de janeiro na região de Maracaju se apresentava com veranicos e altas temperaturas, condições que interferiram bastante nas lavouras de soja. Mas nestes primeiros dias de 2024 as chuvas estão se apresentando com maior regularidade, o que traz mais alívio ao produtor rural e beneficia as lavouras de soja da região.

Nesse momento, em Maracaju de forma geral, as lavouras estão em boa fase de desenvolvimento, apesar do recuo anunciado pela Conab em uma queda de 7% na produção de grãos do estado. Se a regularidade das chuvas permanecerem, a produtividade será positiva, informaram agrônomos.

O Ministério da Agricultura também prorrogou o prazo de plantio da soja, safra 23/24, para todo Mato Grosso do Sul. Há áreas de replantio e outras que foram castigadas com a estiagem dos meses de outubro e novembro de 2023. Porém, em Maracaju, até devido ao uso de tecnologias e do sistema de plantio direto adotado desde os anos 1970, as condições das lavouras estão boas.

Segundo o Clima Tempo, para semana que vem há uma previsão de calor excessivo em Maracaju com temperaturas variando entre 37 e 40 graus. Por isso, é importante os produtores manterem os cuidados e o manejo das áreas.