Inocência recebe audiência pública para conhecer Rima de nova fábrica

O município de Inocência vai receber uma fábrica da Arauco, considerada a segunda maior empresa de celulose do mundo. Tanto a sociedade , quanto o setor produtivo, ambientalistas e público interessado pode conhecer, na quinta-feira (17), o Relatório de Impacto Ambiental (Rima), referente o licenciamento ambiental da Fábrica de Celulose Branqueada da Arauco Celulose do Brasil S/A.

Para a apresentação do Rima foi realizada, de forma híbrida, uma audiência pública , oportunidade para a exposição dos graus de impacto, das medidas mitigadoras e compensatórias e dos programas ambientais. Também foi o momento para esclarecimento de dúvidas, manifestações de opiniões, críticas e sugestões de segmentos da população interessada na implantação do empreendimento, a fim de subsidiar a decisão quanto ao licenciamento ambiental (resoluções Conama 009/87 e Sema/MS 004/89). O evento presencial foi realizado no Ginásio Municipal de Esportes Otávio Pimenta de Freitas, em Inocência, e transmitido pelo Canal do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) no Youtube.

“ Pudemos ouvir demandas da sociedade, setor produtivo, sistema s ambientalistas. As demandas e preocupações para que sejam internalizadas no bojo do licenciamento ambiental e possa ser concedida licença prévia para instalação da fábrica. A Arauco é a segunda maior empresa de celulose do mundo e vai expandir 50% sua produção de celulose. Escolheu o município de Inocência, em Mato Grosso do Sul, para realizar o investimento de R$ 15 bilhões só na planta industrial e encontrou no estado um bom ambiente de negócios”, disse o secretário-executivo de Qualificação Profissional e Emprego da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Bruno Bastos.

Ele destacou ainda o foco nos próximos desafios, como as questões que envolvem infraestrutura, habitação, saúde, entre outros. “Preparar o município para receber esses investimentos e impactos positivos”, disse Bruno Bastos.

A obra terá quase R$ 20 bilhões em investimentos, sendo R$ 15 bilhões só na obra da fábrica que tem previsão de ser iniciada no segundo semestre de 2024. A atividade florestal já está ocorrendo. Inocência já tem hoje uma movimentação econômica significativa em relação ao crescimento baseado na base florestal.