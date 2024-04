Inocência receberá R$ 52 milhões para novas obras

Inocência, conhecida como a "Cidade Romance", completou 65 anos no último sábado (6) com uma grande festa marcada pela entrega de novos equipamentos e a assinatura de convênios que somam mais de R$ 52 milhões em investimentos destinados ao município nas áreas de infraestrutura, saúde, habitação e educação.

O pacote de obras e ações anunciado pelo governo estadual contempla diversas áreas, como infraestrutura, saúde, habitação e educação. O objetivo é acompanhar o ritmo acelerado de crescimento e desenvolvimento econômico sustentável do município, impulsionado pela instalação da primeira planta de celulose da Arauco no Brasil, prevista para iniciar operações em 2028.

Uma das principais obras é a construção do aeródromo, que receberá investimentos de R$ 15 milhões. O novo equipamento terá pistas de pouso e decolagem, pátio de aeronaves e alambrado operacional, possibilitando a recepção de aeronaves de médio porte.

O governador Eduardo Riedel (PSDB) destacou a importância do aeródromo para o desenvolvimento do turismo e da economia local, facilitando o transporte de cargas e passageiros. “É uma obra de mais de R$ 15 milhões e esse aqui é o equipamento que vai ajudar no ir e vir dos empresários que estão em torno desse empreendimento da Arauco. O resultado no final é emprego, renda, desenvolvimento para o município de Inocência”, enfatizou o governador.

Outras entregas importantes foram a reforma da Escola Estadual Professor João Pereira Valim, que atende 617 alunos do ensino fundamental, médio e EJA, com investimento de R$ 5,7 milhões, incluindo mobiliários e outros itens.

Também está em andamento a pavimentação asfáltica e drenagem no Distrito de São Pedro, com recursos de R$ 1,3 milhões.

Na área de habitação, foram anunciadas a construção da base estrutural para 51 casas do Programa Lote Urbanizado da Agehab (Agência de Habitação de MS), no valor de R$ 5,7 milhões. O programa visa realizar o sonho da casa própria para famílias com renda de até R$ 4,6 mil.

Homenagem ao escritor Visconde de Taunay

O nome do município, Inocência, é uma homenagem à obra literária homônima do visconde de Taunay, escritor que participou da Guerra do Paraguai e se inspirou nas suas experiências na região para escrever o livro. "Inocência", publicado em 1872, é considerado um dos melhores romances sertanejos do Romantismo brasileiro.

*Com informações da Agesul