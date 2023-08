Inovação com dendê é alvo de pesquisa em MS

Pesquisa pioneira com o dendê em Mato Grosso do Sul, realizada entre o Instituto Senai de Inovação em Biomassa de Três Lagoas (ISI-Biomassa), a empresa de biotecnologia Solubio e a empresa brasileira de cosméticos Natura irá pesquisar a produção do óleo de palma para aplicação em sistemas agroflorestais.

O desafio é alcançar a produção local de insumos biológicos para sistemas biodiversos, no sistema on farm, com aplicação na agricultura para controle de pragas e doenças, além da produção de biofertilizantes.

