INPC teve alta de 0,69% em dezembro, em novembro 0,38%, de acordo com o IBGE

No Brasil os produtos alimentícios passaram de 0,55% de variação em novembro para 0,74% em dezembro. A variação dos não alimentícios também foi maior: 0,67% em dezembro frente à alta de 0,32% no mês anterior. Quanto aos índices regionais, todas as áreas tiveram alta em dezembro. Campo Grande registrou no acumulado do ano passado 5,13%, no mês de novembro 0,23%, em dezembro foi registrado 0,30%. No centro oeste, Campo Grande foi a segunda capital com maior alta 1,73% perdendo para Goiânia que registrou 4,43%. Para o cálculo do índice do mês, foram comparados os preços coletados no período de 30 de novembro a 27 de dezembro de 2022 (referência) com os preços vigentes no período de 28 de outubro a 29 de novembro de 2022 (base).