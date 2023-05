Inscrições abertas para a 1ª Copa de Futebol Society Feminino da Capital

As inscrições para a 1ª Copa Campo Grande de Futebol Society Feminino começaram nesta quarta-feira (3) e times podem realizar a submissão até o dia 23 deste mês. O "preço" para participar é um quilo de alimento não-perecível por atleta - não será aceito sal.

O evento é promovido pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp). As inscrições deverão ser realizadas presencialmente no Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis (Guanandizão), na Rua Touro, nº 130, Vila Nha-Nhá.

Atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h e das 13h às 17h30, exceto no último dia do prazo, quando será encerrado às 16h30.

Cada responsável técnico poderá inscrever somente uma equipe, sendo aceitas apenas inscrições de equipes com no mínimo 12 e no máximo 20 atletas, acima de 15 anos de idade completados até a data final do prazo das inscrições.

Além de troféu e medalhas, as equipes vencedoras da 1ª Copa de Futebol Society Feminino garantem a seguinte premiação: R$ 10 mil para a primeira colocada, R$ 6 mil para a vice-campeã e de R$ 4 mil para a 3ª colocada. O valor dos prêmios terá retenção de impostos (Imposto de Renda e Imposto Sobre Serviço).

A Funesp realiza o congresso técnico no dia 30 deste mês, às 19 horas, na Casa da Esplanada Ferroviária, localizada na Avenida Mato Grosso, esquina com a Avenida Calógeras.

O regulamento da competição e a ficha de inscrições estão no site da Prefeitura. Mais informações no telefone: (67) 3314-3526.

*Com informações da Prefeitura