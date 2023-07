Inscrições abertas para a 35ª Noite da Poesia

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), em parceria com a União Brasileira de Escritores de Mato Grosso do Sul, dá início às inscrições para o concurso literário da 35ª Noite da Poesia.

Nesta edição, serão premiados os melhores poemas nas categorias autores brasileiros e autores sul-mato-grossenses. Tanto na categoria regional, quanto na nacional, serão premiados os dez melhores poemas e os três primeiros colocados receberão premiação em dinheiro. O 3º lugar recebe R$ 2.000,00, o 2º lugar, R$ 3.000,00 e o 1º lugar, R$ 5.000,00.

Poderá concorrer ao certame qualquer pessoa, sem limite de idade, brasileiro (a) nato (a) ou naturalizado (a) ou estrangeiro (a). Os textos deverão ser escritos em Língua Portuguesa. Os poetas que se inscreverem por Mato Grosso do Sul deverão comprovar que residem em cidades sul-mato-grossenses, anexando no ato da inscrição, fotocópia de um comprovante de residência.

Não serão aceitos os trabalhos que possam prejudicar a terceiros por difamação, injúria ou calúnia, seja por danos materiais e/ou morais ou que ofendam a liberdade de crença e as religiões, com cunho racista, homofóbico ou discriminatório, bem como trabalhos que tenham a intenção de divulgar produtos ou serviços alheios aos objetivos do concurso ou que tenham qualquer finalidade comercial.

As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas de 10 de julho a 25 de agosto, somente pela internet através deste link.

O resultado será divulgado no dia 25 de setembro, no portal de notícias do Município e nas redes sociais da Prefeitura Municipal e da Sectur. A premiação ocorrerá no dia 09 de outubro de 2023, no Teatro Glauce Rocha, a partir das 9h.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande