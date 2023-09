Inscrições abertas para a Corrida dos Poderes

Servidores públicos podem se inscrever gratuitamente na Corrida dos Poderes, evento lançado pelo Governo do Estado, Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Ministério Público e Tribunal de Contas. São duas mil vagas.

São três circuitos, todos no Parque dos Poderes: caminhada de 3 quilômetros e corridas de 5 e 10 quilômetros. Nesta quinta (14), as inscrições estão abertas apenas para os servidores públicos. E a partir de segunda-feira (18), às 8h, qualquer pessoa poderá se inscrever, mesmo quem não é servidor.

A primeira-dama de Mato Grosso do Sul, Mônica Riedel, é a madrinha da corrida. O objetivo da prova é incentivar a atividade física entre os servidores, proporcionando saúde e melhor qualidade de vida.

"A minha expectativa é de que além de uma corrida, seja um estímulo aos servidores para iniciarem uma atividade física. O servidor sai do trabalho em um ambiente que tem todo um espaço que tem uma área de lazer (o Parque dos Poderes) e as pessoas podem aproveitar, mudar um pouquinho o hábito”, disse.

Incrições e datas

Circuitos serão realizados no dia 28 de outubro, para celebrar o Dia do Servidor Público.

A retirada dos kits será no dia 27 de outubro, véspera da corrida, das 9h às 19h, no estacionamento da Assembleia Legislativa. No momento da retirada, todos os corredores deverão entregar um brinquedo novo ou em bom estado que será doado no Natal para as crianças.

