Inscrições abertas para artesãos participarem de evento em PE

Artesãos e entidades representativas do artesanato, com suas respectivas produções, têm até o dia 29 de maio para se inscrever para participar da 23ª Fenearte (Feira Nacional de Negócios do Artesanato), que será realizada de 5 a 16 de julho de 2023, no Pavilhão do Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda.

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul publicou edital de seleção de interessados. Trata-se de um processo seletivo para participar da feira, que integra o Programa de Artesanato Brasileiro (PAB), é uma das maiores da América Latina e tem como objetivo colaborar na estruturação da Cadeia Produtiva do Artesanato pelo Brasil.

Para conferir o edital clique aqui.

* Com informações Governo de MS