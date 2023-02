Inscrições abertas para curso de Higiene e Manipulação de Alimentos

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv), oferece qualificação profissional gratuita com o curso de Higiene e Manipulação de Alimentos. As aulas serão ministradas do dia 06 de fevereiro a 08 de fevereiro, no período noturno, das 19h às 21h30.

São 30 vagas para o ensino de práticas de higiene que devem ser obedecidas pelos profissionais que trabalham com alimentos, desde a escolha e compra dos produtos para o preparo do alimento, até a venda para o consumidor.

O nutricionista da Sejuv e responsável por ministrar as aulas, Ítalo Alves, explica que o curso faz parta da capacitação oferecida para a população e, é uma exigência Federal, com autonomia municipal.

“Qualquer pessoa que pretende manipular alimento, precisa dessa capacitação. Para que um estabelecimento se formalize, é necessário o curso de higiene de manipulação e estamos oferecendo isso de forma gratuita tanto para conhecimento quanto para uma nova oportunidade de emprego”, afirma o profissinal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O curso de Higiene e Manipulação de Alimentos será ministrado nas Obras sociais NYMPHO, localizado na rua Prof. Delving, número 292, bairro Jardim são Conrado.

Informações e inscrições estão disponíveis no telefone (67) 99854-4780.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande