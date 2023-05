Inscrições abertas para entidades participarem do Arraial de Santo Antônio

As entidades interessadas em participar do tradicional Arraial de Santo Antônio, em Campo Grande, já podem se cadastrar para a festa que será realizada de 9 a 13 de junho, na Praça do Rádio, com entrada gratuita. Ao todo, serão sorteadas 21 barracas.

O edital com as informações do credenciamento para barracas de alimentos, bebidas e artesanatos foi publicado em edição extra do Diário Oficial de ontem (22).

Segundo a publicação, as inscrições serão realizadas exclusivamente do dia 23 ao dia 26 deste mês, das 9h às 11h, presencialmente, nas dependências do FAC (Fundo de Apoio a Comunidade), na Av. Fábio Zahran, 6000 – Vila Carvalho.

O sorteio dos inscritos será realizado no dia 30 de maio de 2023 às 14h, no Auditório do Instituto Mirim e publicada em Diário Oficial.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mais informações sobre o edital, podem ser obtidas no e-mail contato.arraialpmcg@gmail.com.

Para conferir o edital clique aqui