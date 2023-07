Inscrições abertas para evento que vai discutir o tráfico de pessoas

Estão abertas as inscrições para o seminário "Dialogando sobre o enfrentamento ao tráfico de pessoas no contexto dos direitos humanos". As discussões ocorrem no próximo dia 26 no auditório do Imasul, em Campo Grande.

O evento integra a Campanha Coração Azul, que é alusiva ao “Dia Mundial e Nacional de Enfrentamento do Tráfico de Pessoas”. A iniciativa de adesão à campanha visa conscientizar e encorajar a sociedade civil sobre a luta contra o tráfico de pessoas.O coração azul representa a tristeza das vítimas e lembra a insensibilidade daqueles que compram e vendem outros seres humanos. O uso da cor azul das Nações Unidas também demonstra o compromisso da Organização na luta contra esse crime que atenta contra a dignidade humana.

O seminário "Dialogando sobre o enfrentamento ao tráfico de pessoas no contexto dos direitos humanos" será promovido pela Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos. Par afazer a inscrição, clique aqui.

(* Com informações Governo de MS)