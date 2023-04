Inscrições abertas para o II Festival da Canção MS

Estão abertas as inscrições para II Festival da Canção das Escolas Estaduais de MS “Prêmio Helena Meirelles”. O prazo para alunos da Rede Estadual de Ensino (REE) vai até 12 de junho. A premiação será no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, no dia 18 de agosto.

Os alunos deverão inscrever músicas inéditas em letra e melodia, com o tema “Arte, Educação e Meio Ambiente - Gerando Bons Resultados com a Consciência Limpa”. O objetivo do festival é desenvolver o gosto pela cultura e música, além de homenagear Helena Meirelles.

Premiação

Serão premiadas as três melhores canções e o melhor intérprete, que irá ganhar uma caixa de som bluetooth e um troféu. Já para as canções, o primeiro lugar recebe um Notebook; o segundo, um smartphone; e o terceiro lugar uma caixa de som bluetooth. Todos ganham troféus.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além disso, todos os 10 concorrentes para a fase final receberão um troféu, um violão e um certificado de participação.

Fases

A fase classificatória definirá as 10 melhores canções. Essa etapa será julgada por uma equipe técnica avaliativa definida pelo Núcleo de Arte e Cultura (Nuac) e ocorrerá no período de 12 a 30 de junho

A fase final será realizada no dia 18 de agosto de 2023. Os 10 classificados se apresentarão ao vivo, na Concha Acústica Helena Meirelles, na Capital, e o júri selecionará as 3 melhores canções e o melhor intérprete.

Inscrições

Para participar do festival, a unidade escolar deverá proceder a inscrição dos estudantes no período de 12 de abril a 12 de junho. Caso o aluno participante não esteja matriculado em alguma das escolas da Rede Estadual e Ensino de Mato Grosso do Sul, será automaticamente desclassificado.

A avaliação da canção será feita a partir do vídeo e letra, não sendo possível a substituição após a inscrição, pois a classificação dos concorrentes se dará por meio da análise do conteúdo postado no formulário.

O formulário de inscrição está disponível no site.

*Com informações de Governo do Estado