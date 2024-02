Inscrições em concurso para técnicos-administrativos da UFMS terminam nesta quinta-feira

Os interessados em concorrer a uma das 35 vagas oferecidas pela UFMS no concurso público de técnico-administrativo devem se inscrever até esta quinta-feira(8). Há opções para cargos em nível médio e superior. As inscrições podem ser feitas aqui.

Na Cidade Universitária, em Campo Grande, são 20 vagas para nível médio, sendo cinco para técnico em Contabilidade e 15 para técnico de Tecnologia da Informação. Já em relação aos cargos de nível superior, são oito vagas para Técnico em Assuntos Educacionais na Cidade Universitária, uma no Câmpus de Naviraí e uma no Câmpus de Ponta Porã. Também há oportunidades para assistente social e médico veterinário no Câmpus de Paranaíba (CPar), para médico no Câmpus de Três Lagoas e para médicos do trabalho e homeopata na Cidade Universitária.

As provas estão previstas para o dia 17 de março e serão aplicadas em Campo Grande. A divulgação e homologação do resultado final está prevista para o dia 29 de abril.

Atualmente, segundo informações da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progep), o quadro de servidores da UFMS dispõe de 1.249 técnicos de cargos de classe A, B, C e D, com escolaridade mínima de ensino fundamental a ensino médio completo, e 528 técnicos de cargos de classe E, com escolaridade mínima de nível superior.

“As novas admissões são meios para viabilizar a política de gestão de pessoas e, considerando a renovação do quadro funcional proceder da relação ‘seleção, alocação, aprendizagem e desempenho’, as expectativas com o concurso para técnicos-administrativos correspondem ao objetivo de conceber a força de trabalho um ativo estratégico ao alcance das finalidades institucionais como um bem público social”, detalha a pró-reitora Gislene Walter da Silva.

