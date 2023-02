Estão abertas inscrições para cadastro de professores atuarem no Bioparque Pantanal

O período de inscrição inicia hoje (31) e se estende até as 13h do dia 03 de fevereiro de 2023, pelo endereço eletrônico

A Secretaria de Estado de Educação (SED) está realizando o cadastro reserva de professores para atuarem no Bioparque Pantanal, localizado na avenida Afonso Pena, 6277, no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande.

Poderão se cadastrar os profissionais da Rede Estadual de Ensino e aqueles não integrantes da Rede Estadual de Ensino, quem tenham disponibilidade de tempo para exercício das atividades e habilidades em laboratórios móveis e Educação Ambiental.

O período de inscrição é de 31 de janeiro até as 13h do dia 3 de fevereiro de 2023, pelo endereço eletrônico.

Disponibilidade

Os profissionais selecionados para entrevista serão comunicados por e-mail e/ou contato telefônico para acordo de carga horária e entrega dos documentos que comprovem as informações prestadas na inscrição. As disponibilidades são:

01 vaga para licenciatura em Língua Portuguesa (correção de texto);

02 vagas para graduação/licenciatura com pós-graduação em Educação Especial, com proficiência em Libras;

03 vagas para graduação/licenciatura em Ciências Biológicas com pós-graduação (Latu ou Stricto senso) com ênfase em Educação ou Educação Ambiental;

01 vaga para graduação/licenciatura em Ciências Biológicas, Física, Química ou Geografia com capacitação em gerência de laboratório ou experiência comprovada em laboratórios

A Coordenadoria de Políticas Específicas para a Educação da SED está à disposição para informações adicionais, se necessário, pelo telefone (67) 3318-2235.

*Com informações de Governo do Estado de Mato Grosso do Sul