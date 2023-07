Inscrições para corrida da OAB se encerra na segunda-feira

O Jornal CBN CG desta quinta-feira (27) recebeu a secretária-geral adjunta da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul, Janine Delgado, para falar sobre a segunda edição da Corrida Noturna da OAB/MS, no dia 11 de agosto, em comemoração ao Dia da Advocacia.

A competição será disputada nas categorias Categoria Geral Masculino e Feminino; Geral Associados OAB Masculino e Feminino, nas distâncias de 5 km, 10 km ou 21 km (meia maratona), bem como a Caminhada, na distância de 2 km sem categorias. Haverá premiação em dinheiro para a Categoria Geral.



As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de julho, no site da OAB. Confira as informações na íntegra: