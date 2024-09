Inscrições para Festival Paralímpico estão abertas

Estão abertas as inscrições para o Festival Paralímpico. O evento será realizado no dia 21, em Campo Grande, no Poliesportivo da Vila Almeida.

Desde 2018, o Festival Paralímpico é realizado simultaneamente em todo o Brasil. O objetivo é proporcionar aos participantes a chance de vivenciar o esporte paralímpico e também aproximar as crianças e jovens com deficiência da prática esportiva.

Continue Lendo...

O evento é voltado para jovens de 7 a 20 anos e vai funcionar da seguinte maneira: Serão oferecidas oficinas das modalidades futebol para paralisados cerebrais, halterofilismo e tiro com arco. Haverá um rodizio e cada modalidade será praticada por cerca de 30 minutos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Municípios como Amambai, Rio Brilhante e São Gabriel do Oeste também estarão participando.

O Festival será realizado no dia 21, das 8h às 12h. As inscrições devem ser feitas por meio de formulário online.

*com informações da Fundesporte