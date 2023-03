Inscrições para o Cursinho UFMS serão abertas dia 20 de março

A partir de 20 de março serão abertas as inscrições para o Cursinho UFMS 2023, projeto de extensão que oferece aulas e apoio didático a jovens que finalizaram ou que estejam cursando o Ensino Médio em escolas públicas e particulares do Mato Grosso do Sul. Ao todo, serão disponibilizadas 440 vagas em todos os campus.

As aulas estão previstas para iniciar no dia 17 de abril, no formato híbrido, em todas as áreas do conhecimento: ciências da natureza, ciências humanas, matemática, linguagens e redação. O ensino presencial será realizado nas terças e quintas-feiras, das 19h às 21h, e as atividades nos demais dias serão desenvolvidas de forma síncrona, das 19h às 22h, por meio de plataformas digitais. Os participantes terão acesso às aulas gravadas e ao material didático pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem da UFMS e poderão participar de aulas especiais, simulados e encontros de monitoria.

Os alunos selecionados deverão recolher a taxa única de matrícula no valor de R$400,00, sendo o curso gratuito. Haverá isenção da taxa de matrícula para os alunos em situação de vulnerabilidade econômica, inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal.

Desde 2016, mais de 3 mil alunos passaram pelo Cursinho UFMS e, somente em 2022, mais de 30 foram aprovados na Instituição por meio do Vestibular, PASSE e Enem.

Mais informações sobre o Cursinho UFMS podem ser obtidas no portal cursinho.ufms.br.

*Com informações da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul