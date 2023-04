Inscrições para o Cursinho UFMS terminam na quarta-feira

Os interessados em participar do Cursinho UFMS têm até a quarta-feira, 12, para fazer a inscrição. Foram disponibilizadas 440 vagas em todos os campus e as aulas iniciam no dia 17 de abril.

O projeto de extensão oferece aulas e apoio didático a jovens que finalizaram ou que estejam cursando o Ensino Médio em escolas públicas e particulares do Mato Grosso do Sul. O coordenador do projeto, Edivaldo Araújo, ressalta que não há processo seletivo. Aqueles que se inscreverem e fizerem o pagamento da taxa, já estarão matriculados.

Para 2023, a novidade é o aumento das aulas presenciais na Cidade Universitária e nos campus, sempre às terças e quintas-feiras. “A monitoria, que ocorre no período vespertino, acontece com os nossos estudantes bolsistas e há uma atenção para a resolução dos exercícios. As aulas são transmitidas ao vivo e ficam gravadas. O aluno pode assistir as aulas em casa no decorrer do curso, quantas vezes for necessário”, detalha o coordenador.

As aulas estão previstas para iniciar no dia 17 de abril, no formato híbrido, em todas as áreas do conhecimento: ciências da natureza, ciências humanas, matemática, linguagens e redação. As aulas são ministradas por professores com experiência na área.

As inscrições devem ser realizadas no portal do Cursinho UFMS, com o preenchimento do formulário. Os interessados devem efetuar o pagamento da taxa de matrícula, no valor de R$ 400. A taxa contribui para o custeio das aulas e pagamento dos bolsistas, mas não há cobrança de mensalidades. Haverá isenção para os alunos em situação de vulnerabilidade econômica, inscritos no Cadastro Único do Governo Federal.

*Com informações da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul