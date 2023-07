Inscrições para o processo seletivo da Prefeitura Municipal de Maracaju encerram nesta segunda-feira

As inscrições do processo seletivo da Prefeitura de Maracaju, distante 160 quilômetros de Campo Grande, para formação de cadastro reserva, se encerram nesta segunda-feira (31).

As oportunidades são para os cargos de nível fundamental completo e incompleto, médio, técnico e superior. Os profissionais vão atuar em jornadas de 4 a 8 horas diárias, com remuneração variável de R$ 1.389 a R$ 10.827.



Como forma de classificar os inscritos será realizada prova objetiva, com 20 questões sobre temas de: Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos, de acordo com o cargo pretendido. Em alguns casos haverá ainda a prova de títulos.

Outras informações e mais detalhes da inscrição pelo site (maracaju.ms.gov.br).