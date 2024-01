Inscrições para o processo seletivo para professores substitutos terminam amanhã

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) está com inscrições abertas para a seleção de professores substitutos. Ao todo, são oferecidas 19 vagas em diferentes áreas do conhecimento, distribuídas em unidades da Cidade Universitária e nos Câmpus do Pantanal, Aquidauana, Chapadão do Sul, Coxim, Naviraí, Nova Andradina e Três Lagoas.

As inscrições podem ser feitas até amanhã (10) às 23h59, na página de concursos da UFMS. Para participar, é necessário ter graduação na área da vaga pretendida, além de título de mestre ou doutor, ou de especialista com experiência de, no mínimo, dois anos na área.

A seleção será composta por três fases: prova escrita, prova didática e prova de títulos. A primeira fase é eliminatória, enquanto as demais são classificatórias.

A remuneração para os professores substitutos é de R$2.437,59 para 20 horas e R$3.312,63 para 40 horas semanais. A remuneração pode ter acréscimo de acordo com título de especialista, mestre ou doutor, que varia entre R$243,76 e R$2.943,39, mais auxílio alimentação de R$329,00, para 20 horas, e R$658,00 para 40 horas semanais.

*Com informações da UFMS