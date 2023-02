Inscrições para o programa Bolsa Atleta Federal vão até o dia 17 de fevereiro

Encerra na próxima sexta-feira (17) o prazo de inscrições para o Bolsa Atleta Federal, um dos maiores programas de patrocínio individual de atletas no mundo. O programa, criado em 2005, beneficia atletas de alto rendimento que obtêm bons resultados em competições nacionais e internacionais de sua modalidade. O Objetivo é garantir aos atletas condições mínimas para que possam se dedicar exclusivamente ao esporte.

Atualmente, são oferecidas seis categorias de bolsas: Atleta de Base, Estudantil, Nacional, Internacional, Olímpico/Paralímpico e Pódio. A partir da assinatura do termo de adesão, os contemplados recebem o equivalente a 12 parcelas do valor definido na categoria: Atleta de Base (R$ 370); Estudantil (R$ 370); Nacional (R$ 925); Internacional (R$ 1.850); Olímpico/Paralímpico (R$ 3.100) e Pódio (R$ 5 mil a R$ 15 mil).

As inscrições para este ano estarão abertas até as 23h59 do dia 17 de fevereiro e devem ser feitas pelo próprio atleta. O processo é todo on-line e deve ser feito no sistema do Bolsa Atleta (Clique aqui).

Com informações do Governo Federal