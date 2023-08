Inscrições para Prêmio Mulheres do Agro 2023 vão até dia 20 de agosto

Francila Calica, diretora de relações institucionais da Bayer, participou do CBN Agro falou sobre o Prêmio Mulheres do Agro 2023, com inscrições abertas até 20 de agosto. A premiação é destinada às mulheres que se destacam à frente da gestão de propriedades agrícolas, sejam elas pequenas, médias ou grandes, e tem o objetivo de valorizar a atuação feminina no agro e reconhecer boas práticas agropecuárias baseadas nos pilares ESG (governança, social e ambiental).

Inscrições devem ser feitas no link: premiomulheresdoagro.com.br. Confira a entrevistqa na integra: